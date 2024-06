Einkommen Wer erhält Urlaubsgeld?

Wie hoch das tarifliche Urlaubsgeld ausfällt, hängt laut WSI von den genauen Regelungen in den Tarifverträgen ab. „Die Spannweite reicht in diesem Jahr von 186 Euro für die Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 2686 Euro in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie.“ Die Angaben beziehen sich jeweils auf Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe.