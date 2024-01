Davos Wenn das Weltwirtschafts- zum Krisenpolitikforum wird

In den vergangenen Jahren schien das Weltwirtschaftsforum (WEF) vielleicht auch daher an Bedeutung verloren zu haben. Die ganz großen Namen wie etwa ein US-Präsident fehlten auf der Teilnehmerliste, im vergangenen Jahr war Kanzler Olaf Scholz als einziger Staats- oder Regierungschef eines G7-Staates dabei. Doch in diesem Jahr reisen wieder mehr Größen aus Politik und Wirtschaft an - und vor allem auch solche mit entscheidenden Rollen in den aktuellen Krisen.