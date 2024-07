Staatshilfen Weniger Verlust für den Bund bei Galeria-Rettung

Die zuständige Finanzagentur erwartet nach Berichten von Ende Mai, dass die Forderungen nun vollständig erfüllt werden. Am 1. April 2024 wurde über das Vermögen der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH erneut das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Zuge der neuen Insolvenz seien keine weiteren Ausfälle zu erwarten, hieß es Ende Mai. Der Generalsekretär des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Leye, kritisiert die Abläufe bei der Galeria-Rettung scharf: „Leider muss man weiterhin konstatieren, dass kaum woanders öffentliche Gelder so verlässlich verbrannt wurden wie bei Galeria. Die jetzt vermeldeten Rückflüsse an den WSF ändern daran wenig und sind kein Grund zum Feiern.“ Neben den Beschäftigten bleibe der Steuerzahler der große Verlierer im Trauerspiel um Galeria.