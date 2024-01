Unternehmertum Weniger neue Start-ups - „Gründungsmotor stottert“

Zwar entfalle ein Drittel aller Gründungen auf Berlin, München und Hamburg, ihr Anteil sei aber seit 2019 kontinuierlich gesunken, so die Studie. Flächenländer wie Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen legten dagegen 2023 kräftig zu. Doch auch in der Fläche dominierten Hotspots wie München in Bayern oder Dresden und Leipzig in Sachsen, sagte Arnas Bräutigam, Co-Gründer von Startupdetector.