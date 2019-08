Weniger Umsatz und Geweinn : Autokrise: ZF muss Erwartungen zurückschrauben

Saarbrücken Der Getriebehersteller ZF bekommt die Schwächen auf den Automärkten zu spüren und muss deshalb seine Umsatz- und Geschäftserwartungen für das laufende Jahr nach unten korrigieren. In der Folge kündigte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider gestern an, Investitionen würden in solchen Geschäftsfeldern zurückgestellt oder reduziert, in denen sich Rückgänge durch die Konjunktur bemerkbar machen.

