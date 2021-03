Altersvorsorge : Weniger Garantiezins bei Lebensversicherungen

Verbraucher, die in Zukunft eine Lebensversicherung abschließen, müssen sich auf einen deutlich geringeren Garantiezins einstellen. Foto: Armin Weigel/dpa

Frankfurt/Main Die Versicherungsbranche fürchtet eine „Defacto-Beerdigung der Riester-Rente“. Wegen der Zinsflaute soll der Garantiezins bei Lebensversicherungen sinken. Das hat Folgen für die private Altersvorsorge.

Das Bundesfinanzministerium will den Verordnungsentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, an diesem Donnerstag an die Ressorts schicken.