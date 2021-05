Börse in Frankfurt : Wenig Bewegung am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zum Wochenauftakt zurückgehalten.

Fehlende Impulse von den feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA und Großbritannien sorgen hierzulande für einen ruhigen Handel. Auch die Vorgaben von der Wall Street am Freitag und von den Fernost-Börsen am Montag waren nicht gerade ermunternd. In Asien starteten die Börsen nach der Bekanntgabe japanischer und chinesischer Wirtschaftsdaten durchwachsen in die Woche.