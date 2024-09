Transformation der Industrie Welche Zukunft hat Stahlindustrie? Debatte bei „Stahlgipfel“

Für einen Erhalt und klimaneutralen Umbau der Stahlindustrie in Deutschland haben sich in Duisburg bei einem „Nationalen Stahlgipfel“ Politiker und Gewerkschafter ausgesprochen. „Grüner Stahl made in Germany ist unser Antrieb“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Deutschland und die EU seien global Vorreiter bei der Dekarbonisierung der Stahlindustrie.