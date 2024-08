Streiks Weitere Ausfälle drohen - Streiks bei Discover gehen weiter

Gemeinsam mit der Gewerkschaft Ufo hatte VC das fliegende Personal in Cockpit und Kabine dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Mittwoch waren deshalb am Flughafen Frankfurt acht der 26 geplanten Starts gestrichen worden, in München entfiel laut Discover ein Flug nach Ibiza. Für den Donnerstag war eine ähnliche Bilanz erwartet worden.