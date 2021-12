Feiertage : Weihnachtsstern beliebteste Zimmerpflanze

Ein Gärtner sucht Weihnachtssterne in einem Gewächshaus der Gärtnerei Flora-Land Arnold für den Verkauf heraus. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland Fast jede fünfte in Deutschland produzierte Zimmerpflanze ist laut Statistischem Bundesamt ein Weihnachtsstern. Die aus Mittelamerika stammende Plfanze kommt in der Regel Anfang November in den Handel.

Der Weihnachtsstern sorgt für Farbtupfer auf der Fensterbank und zählt zu den beliebten Zimmerpflanzen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist fast jede fünfte in Deutschland produzierte Zimmerpflanze in diesem Jahr ein Weihnachtsstern.

Von den insgesamt 109,1 Millionen erzeugten Zimmerpflanzen zogen die Gartenbaubetriebe 20,4 Millionen Weihnachtssterne als verkaufsfertige Topfpflanzen auf.

Die meisten der ursprünglich aus Mittelamerika stammenden Pflanze wurden in Nordrhein-Westfalen produziert (37 Prozent). Es folgten Niedersachsen mit einem Anteil von 31 Prozent und Bayern mit 12 Prozent. Der Weihnachtsstern wird in Gewächshäusern gezüchtet und kommt normalerweise ab Anfang November in den Verkauf.

(dpa)