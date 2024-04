Fluggesellschaft Wegen hoher Streikkosten: Lufthansa geht auf Sparkurs

Die Tickets der Konzerngesellschaften wie Swiss, Austrian, Eurowings oder Lufthansa werden auch im laufenden Sommer knapp und teuer bleiben. Er sehe allerdings keine weiteren Preiserhöhungen, sondern eher ein Abflachen der Preise, sagte Spohr und zeigte sich überzeugt: „Es wird wieder ein sehr starker Reisesommer.“ Die Buchungen für die warme Jahreshälfte lägen 16 Prozent höher als 2023, was ein „hochprofitables Wachstum“ verspreche. Es werde sicher erneut ein „sehr, sehr gutes Jahr“ für den Lufthansa-Konzern. Helfen soll dabei auch die neue Kabinen-Ausstattung „Allegris“, die am 1. Mai in einem ersten Langstreckenflugzeug an den Start geht.