Einzelhandel Was macht einen guten Supermarkt aus? Das sagt der Rewe-Chef

Souque ist in Frankreich geboren. Unterscheidet sich das Konsumverhalten dort von dem hierzulande? „Die Menschen in Deutschland sind beim Einkaufen sehr preissensibel, stärker als in anderen Ländern. Das liegt daran, dass der deutsche Markt sehr geprägt ist vom Discount“, sagt er. „Viele Menschen in Deutschland haben kein Problem, für einen Espresso drei Euro zu bezahlen, aber wenn der Käse 10 Cent teuer wird, wird es schwierig.“ Dem Rewe-Chef zufolge veränderte sich in Deutschland in den vergangenen Jahren jedoch einiges. Immer mehr Menschen interessierten sich für Kochen und gesunde Ernährung, für Inhaltsstoffe und Tierwohl. Viele seien auch bereit, für Qualität und Nachhaltigkeit mehr Geld auszugeben.