Energiepartner : Was an Katar und den Emiraten kritisiert wird

Was an Katar und den Emiraten kritisiert wird

Gasanlagen bei Doha in Katar (Archivbild). Foto: Tim Brakemeier/dpa

Berlin Um von russischen Gasexporten unabhängig zu werden, sucht die deutsche Regierung nach Alternativen. An den möglichen neuen Partnern am Persischen Golf gibt es aber ebenfalls viel Kritik.

Katar ist ein Emirat am Persischen Golf. Das Land mit rund 2,8 Millionen Einwohnern ist eine Erbmonarchie. Das gesellschaftliche Leben wird vom Islam als Staatsreligion geprägt. Zwar werden Meinungs- und Pressefreiheit in der Verfassung garantiert, katarische Medien üben jedoch Selbstzensur. Seit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an das Land wird regelmäßig Kritik wegen der dortigen Menschenrechtslage und der Situation für ausländische Arbeiter laut.