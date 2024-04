Verkehr Warum viele Biker elektrische Motorräder meiden

In Deutschland spielt Elektromobilität in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle, um Klimaziele zu erreichen. Doch während sich E-Autos langsam etablieren, haben die batteriebetriebenen Motorräder noch einen langen Weg vor sich. „Die meisten Biker brauchen das Freiheitsgefühl auf der Maschine. Sie wollen ihre Strecken fahren, ohne an die nächste Steckdose denken zu müssen“, erzählt Dirk, der anonym bleiben möchte, der dpa. Für den leidenschaftlichen Motorradfahrer komme der Kauf eines E-Modells nicht infrage: „Ein Biker erkennt eine Maschine am Klang - auch das fällt bei den Elektro-Motorrädern weg.“