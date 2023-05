Was Kunden wissen müssen Warum Online-Shopping bald deutlich teurer werden könnte

Demnach sollen ab Anfang 2028 für Pakete mit „Waren von geringem Wert“, also Sendungen unter 150 Euro, Gebühren anfallen. Brüssel will die Praxis vieler Online-Händler unterbinden, Lieferungen in Einzelsendungen zu stückeln, um die Waren nicht deklarieren zu müssen. „Bis zu 65 Prozent dieser Pakete, die in die EU gelangen, werden derzeit unterbewertet, damit sie bei der Einfuhr keine Zölle zahlen müssen“, sagte der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Die Behörde rechnet damit, durch die neue Regelung für den E-Handel zusätzliche Einnahmen von einer Milliarde Euro pro Jahr zu verzeichnen. „Wir sorgen für die dringend benötigte Klarheit und Transparenz bei der zollrechtlichen Behandlung des elektronischen Handels“, so Gentiloni.