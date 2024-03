Verkehr Warum die Klimabewegung den ÖPNV-Warnstreik unterstützt

„Was wir bei Fridays for Future und Verdi derzeit beobachten, ist ein Phänomen, das wir aus den USA bereits aus den 1960er-Jahren oder aus der deutschen Unteilbar-Bewegung 2018 kennen“, sagt Daniel Saldivia Gonzatti, Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. „Es kommt zu einem Mix an Protestforderungen verschiedener Bewegungen und Organisationen, einem Forderungsmix, den wir in der Forschung als "issue bricolage" bezeichnen.“