IG Metall : Warnstreiks im Tarifstreit Stahl Nordwest

Düsseldorf/Bremen/Salzgitter Gewerkschaft und Arbeitgeber werden sich nicht einig: In der Stahlindustrie drohen ab kommender Woche Warnstreiks.

Nachdem am Freitagabend die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben war, beschloss die Tarifkommission für Montag Warnstreiks in elf Städten, darunter Bremen, Georgsmarienhütte, Salzgitter und Duisburg. Dies teilte die IG Metall am Samstag in Düsseldorf mit. Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks ihren Forderungen vor der vierten Verhandlungsrunde am Dienstag Nachdruck verleihen.