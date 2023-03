Tarifstreit Warnstreiks: Die ausgebremste Republik

Der Historiker Zimmermann sieht jedoch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich. „Die französischen Gewerkschaften sind extrem schwach und zersplittert. Gemessen am Organisationsgrad bildet Frankreich in Europa zusammen mit Spanien das absolute Schlusslicht. Deutschland liegt da im unteren Mittelfeld.“ Dafür gibt es aber in Frankreich anders als in Deutschland ein in der Verfassung verankertes individuelles Streikrecht - jeder kann für sich selbst beschließen, in den Streik zu treten. Vor allem aber kommt es regelmäßig - wie jetzt auch wieder wegen der geplanten Heraufsetzung des Rentenalters - zu politischen Streiks.