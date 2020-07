Börse in Frankfurt : Wall Street und SAP stützen den Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Anleger greifen nach den jüngsten Rückgängen am deutschen Aktienmarkt wieder zu. Der Dax stieg im frühen Handel um 1,12 Prozent auf 12.635,35 Punkte.

Europas größter Softwarehersteller SAP legte ein unerwartet starkes zweites Quartal hin. Nachdem der Konzern die Pandemie im ersten Jahresviertel vor allem in Asien so stark zu spüren bekommen hatte, dass Vorstandschef Christian Klein und Finanzchef Luka Mucic die Prognosen hatten stutzen müssen, fuhr SAP nun überraschend viel Umsatz und Gewinn ein. So fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich höher aus als von Analysten erwartet.