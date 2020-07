Corona-Flaute am US-Automarkt : VW und BMW mit deutlichem Absatzminus

Corona-Flaute am US-Automarkt

Die Corona-Pandemie hat VW in den USA schlechte Zahlen beschert. Foto: picture alliance / Friso Gentsch/dpa

Herndon Die Autohäuser geschlossen, die Kunden sitzen zu Hause fest: Für die Autobranche ist die Corona-Krise extrem belastend. Auch wenn das Geschäft im zweiten Quartal nicht komplett kollabierte - die Verkaufszahlen sehen mies aus.

In den drei Monaten bis Ende Juni wurden nur 69.933 Neuwagen mit dem VW-Logo verkauft, wie das Unternehmen am US-Hauptsitz in Herndon, Virginia, mitteilte. Das entspricht einem dicken Absatzminus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.