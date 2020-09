Besseres Ergebnis angestrebt : VW-Tochter MAN will bis zu 9500 Stellen abbauen

VW-Tochter MAN will bis zu 9500 Stellen abbauen

MAN will in Deutschland und Österreich bis zu 9500 Stellen abbauen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München/Wolfsburg Einen „signifikanten“ Stellenabbau hatte der Lkw-Bauer MAN angekündigt. Nun legt das Unternehmen Zahlen auf den Tisch.

Volkswagen will bei seiner Lkw- und Bustochter MAN in Deutschland und Österreich bis zu 9500 Stellen streichen und damit Milliarden einsparen.

Bis 2023 solle eine Ergebnisverbesserung von 1,8 Milliarden Euro erzielt werden, teilte die Münchener Tochter aus der Nutzfahrzeugholding Traton mit. In allen Bereichen sollen Stellen wegfalle, zudem wollen die Manager Produktion und Entwicklung an andere Standorte verlegen. Der Produktionsstandort im österreichischen Steyr und die Betriebe in Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) könnten ganz geschlossen werden.