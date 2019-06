Börsengang : VW strebt für Traton Bewertung bis zu 16,5 Milliarden an

Volkswagen strebt einen Börsengang der Lkw-Tochter Traton an. Foto: Christophe Gateau.

Wolfsburg/München Der Volkswagen-Konzern (VW) will die Tochtergesellschaft Traton am 28. Juni an die Börse bringen. Bei dem Börsengang peilt VW für die Lkw-Sparte eine Gesamtbewertung von 13,5 Milliarden Euro bis 16,5 Milliarden Euro an, teilte der Konzern mit.

