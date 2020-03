Volkswagen-Jahreszahlen : VW-Konzernchef sieht für 2020 „ungekannte Herausforderungen“

Wolfsburg Zufriedener Blick zurück, banger Blick nach vorn: Volkswagen hat ein insgesamt gutes Jahr hinter sich, doch Konjunktur und Corona-Pandemie dürften dem Konzern 2020 das Leben schwer machen. Wie groß die Risiken wirklich sind, wird sich erst noch zeigen.

Wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der vollständigen Geschäftszahlen mitteilte, stieg das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen bei den VW-Pkw von 3,2 Milliarden Euro (2018) auf 3,8 Milliarden Euro (2019). Die Kosten zur Bewältigung der Dieselkrise blieben mit rund 1,9 Milliarden Euro ungefähr auf Vorjahresniveau. In diesem Jahr kommen weitere Ausgaben nach dem Vergleich für Dieselfahrer aus der Musterklage auf den Hersteller zu.

Die Verkäufe in etlichen Märkten gingen wegen der trüberen Konjunktur zurück, parallel dazu fuhr 2019 VW die Milliarden-Investitionen in den Ausbau der Elektromobilität hoch. So ergaben sich „Belastungen aus dem geringeren Absatz von Volkswagen-Pkw-Modellen, Anlaufkosten und Wechselkursen“, die allerdings durch „Verbesserungen im Mix und in der Preispositionierung“ ausgeglichen werden konnten, wie es hieß. Volkswagen steigert derzeit vor allem die Verkäufe neu eingeführter SUV-Modelle - die Stadtgeländewagen erzielen meist höhere Preise.