Autoindustrie : VW-Konzern mit Rekordgewinn im Halbjahr

Wolfsburg Die aufgestaute Nachfrage spült der größten europäischen Autogruppe mächtig Geld in die Kasse. Doch trotz Bestwerten bei Volkswagen hält die Corona-Krise noch große Unsicherheit für die Branche bereit.

Beflügelt von stark zunehmenden Autoverkäufen hat der Volkswagen-Konzern in der ersten Jahreshälfte einen so hohen Gewinn im laufenden Geschäft einfahren können wie noch nie.

Der Absatz zieht wieder deutlich an, Konkurrent Daimler hatte jüngst ebenfalls starke Zahlen gemeldet. Ein wesentlicher Treiber ist, dass sich die aufgestaute Nachfrage aus der ersten Pandemie-Welle nun in Verkäufe umsetzt. Dabei profitiert die Industrie auch von den Wirtschaftshilfen - Autobauern kommen vor allem Prämien für E- und Hybridwagen zugute, die sie zusammen mit dem Staat finanzieren.

Die Kasse ist mit einer Netto-Liquidität von 35 Milliarden Euro noch prall gefüllt. Wegen des Halbleiter-Mangels rechnet der Konzern in diesem Jahr allerdings nicht mehr mit einem ganz so großen Zuwachs der Verkäufe wie bisher. Im ersten Halbjahr war schon eine hohe sechsstellige Zahl an Fahrzeugen in der Produktionsplanung ausgefallen. Große Halbleiterfirmen waren im Auto-Nachfragetief 2020 auf andere Abnehmer aus Computerbranche, Unterhaltungselektronik, Maschinenbau oder Medizintechnik umgestiegen. Diess erklärte, das Autogeschäft mache weltweit rund zehn Prozent des Halbleitermarkts aus. „Das sollte also schon ein beherrschbares Problem sein.“