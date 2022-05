Automobilbranche : VW-Führung informiert Aktionär - neuer Aufseher aus Katar

Wolfsburg Die Anteilseigner von VW treffen sich zur Hauptversammlung, wieder rein digital. Für die Autokonjunktur sieht es wegen diverser Krisen und Konflikte nicht allzu rosig aus. Kritische Fragen sind sicher.

Diess: „Umbau geht kraftvoll voran“

Bisher hält der Konzern den Abwärtsrisiken nicht zuletzt dank seines guten Geschäfts mit Oberklasseautos und mit weiteren Kostenkürzungen stand. Im ersten Quartal verdiente er rund 6,7 Milliarden Euro - fast doppelt so viel wie Anfang 2021. Vorstandschef Herbert Diess kündigte in einem vorab veröffentlichen Auszug seines Redetextes an: „Unter erneut erschwerten Umständen in 2022 geht der Umbau kraftvoll voran.“