Mehr Flexibilität : VW baut Auto-Abos aus

Braunschweig/München Teilen statt Besitzen ist eine Tendenz in vielen Lebensbereichen - auch unter Menschen, für die ein Auto längst kein Statussymbol mehr ist. Wer dennoch motorisiert mobil sein will, kann auf Abo-Angebote zurückgreifen.

Der zunehmende Trend zu kurzzeitigem Nutzen anstelle des Besitzens von Fahrzeugen biete hier Chancen, sagte der Digitalchef von Volkswagen Financial Services (VWFS), Stefan Imme, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Beginn der Automesse IAA in München. „Man merkt schon, dass einige Kunden längerfristige Bindungen eher scheuen“, so Imme. „Sie haben stattdessen Interesse an mehr Flexibilität und wollen häufiger das Fahrzeug wechseln können.“ Dabei verkürze sich die „Haltedauer“.