Börse in Frankfurt Vorweihnachtliche Stille an der Börse - Dax kaum bewegt

Der Euro stieg weiter und markierte am Freitag zum US-Dollar den höchsten Stand seit vier Monaten. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1021 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch tiefer auf 1,0983 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,00 Prozent am Vortag auf 1,99 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,05 Prozent auf 128,68 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 137,96 Zähler.