Hauptboom im Spielwarengeschäft : „Die Deutschen sind in Kauflaune“

Nürnberg Der Spielwarenhandel rechnet mit 3,4 Milliarden Euro Umsatz durch das Weihnachtsgeschäft bis zum Jahresende.

Jedes Jahr vor Weihnachten stellen sich Eltern erneut die Frage, was – und vor allem wie viel – sie ihren Kindern schenken. Die Wunschlisten sind lang, die Verlockungen in den Spielzeuggeschäften groß. In diesem Jahr könnte es an Heiligabend viele leuchtende Kinderaugen geben. „Die Deutschen sind in Kauflaune“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren, Steffen Kahnt, am Dienstag in Nürnberg. Und gerade bei den Kindern werde am wenigsten gespart.