Mindestbeteiligungsgebot : Vor Inkrafttreten neuer Vorgaben: Mehr Frauen in Vorständen

Vor Inkrafttreten neuer Vorgaben: Mehr Frauen in Vorständen

Eine Frau steht in einem Bürozimmer und hält ein Smartphone in der Hand. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Ab August müssen große Unternehmen künftig mindestens eine Frau im Vorstand vorweisen können. Die Organisation Fidar konstatiert nun einen deutlichen Trend.

Noch bevor die neuen Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen großer Unternehmen greifen, ist in den betreffenden Firmen der Frauenanteil in den Führungsetagen weiter gestiegen.