Reisen : Vor-Corona-Niveau im Sommerreisegeschäft in Sicht

Vor-Corona-Niveau im Sommerreisegeschäft in Sicht

Strandurlaub im Vorort Alimos in Nähe der griechischen Hauptstadt Athen. Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa

Berlin Die Tourismusbranche atmet auf - die Reiselust ist nach dem Einbruch durch die Pandemie wieder deutlich angestiegen. Das zeigen zumindest Schätzungen für den Sommer.

Die Reisebranche in Deutschland sieht sich nach der Corona-Krise vor neuen Herausforderungen angesichts der hohen Inflation. „2023 wird sicher kein Selbstläufer werden“, sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, am Mittwoch in Berlin.