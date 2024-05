EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen: Chancen der Digitalisierung nutzen

Am Hasso-Plattner-Institut habe sie eine „Perle gesehen, wo genau das stattfindet, was wir viel mehr in Europa brauchen, nämlich die Übersetzung ausgezeichneter Forschungsergebnisse in Produkte, die dann tatsächlich am Markt auch bestehen können.“ An dem von SAP-Mitbegründer Hasso Plattner ins Leben gerufenen Institut arbeite ein ganzer Forschungszweig daran, die Energieeffizienz von Rechenzentren und anderen Einrichtungen zu erhöhen. „Das ist ein Megathema für die Zukunft“, sagte die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP) für die bevorstehende Europawahl.