Flugtaxi-Hersteller Volocopter hebt zu Olympia ab - noch keine Passagierflüge

Neben Paris will Volocopter unter anderem in Rom und Osaka an den Start gehen. Regelmäßige Flüge in Deutschland haben indes keine Priorität, weil die Städte den Angaben nach hierzulande nicht so groß und so dicht besiedelt sind und autarke Nahverkehrsnetze haben. In Deutschland arbeitet Volocopter mit der ADAC-Luftrettung zusammen. Dabei geht es darum, den Einsatz für medizinische und Rettungszwecke zu erproben.