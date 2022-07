Energie : Volle Auftragsbücher bei Heizungsmonteuren

Düsseldorf Wer angesichts der explodierenden Gaspreise seine Heizung vor dem Winter noch auf Vordermann bringen lassen will, hat ein Problem. Denn die Auftragsbücher der Handwerker sind voll.

Volle Auftragsbücher bei den Handwerkern

Lange Wartezeiten für die Kunden

Fachkräftemangel

Tatsächlich ist der Fachkräftemangel in Berufen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik nach der jüngsten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung des Instituts der Deutschen Wirtschaft besonders groß - sowohl, was Gesellen als auch was Meister angeht. „In diesen drei Berufen gab es für 100 offene Stellen bundesweit nur etwa über 20 passend qualifizierte Arbeitslose“, schrieben die Wissenschaftler in der Studie. Rechnerisch könnten also 80 Prozent aller offenen Stellen nicht besetzt werden. In vielen Betrieben bremst das die Abarbeitung der vollen Auftragsbücher.