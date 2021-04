Automarkt : Volkswagen will bei E-Autos in China aufholen

Volkswagen will bei E-Autos in China aufholen

VW in China: Fahrzeugbauer in einer Werkshalle in Shanghai. Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Shanghai In der Volksrepublik hat VW bei Elektroautos derzeit nur einen Marktanteil von drei bis vier Prozent. Da soll sich bald ändern.

Volkswagen will in China mit Elektroautos stark aufholen.

In zwei bis drei Jahren wolle die Kernmarke auf dem größten Automarkt der Welt bei alternativen Antrieben einen ähnlich hohen Marktanteil haben wie heute bei Benzinern mit knapp 15 Prozent, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein vor Eröffnung der internationalen Automesse in Shanghai. „Volkswagen hat die gute Tradition, teilweise etwas später, aber umso heftiger zu kommen.“

In einer Weltpremiere stellte Volkswagen die elektrischen Stadtgeländewagen ID.6 X und Crozz vor, die nur in China produziert werden. Derzeit habe VW in der Volksrepublik bei Elektroautos nur einen Marktanteil von drei bis vier Prozent, sagte Wöllenstein. Er sehe aber eine „gute Chance“, schon dieses Jahr eine zweistellige Prozentzahl zu erreichen. 2021 wolle man mehr als 100.000 E-Autos in China verkaufen.