Betrügerische Überweisungen : Volksbanken sperren Zahlungen an N26 und Co.

Volksbanken sperren Zahlungen an N26 und Co.

Frankfurt/Freiburg Genossenschaftsbanken ergreifen Abwehrmaßnahmen gegen betrügerische Überweisungen auf Konten von Direktbanken wie N26 oder Fidor. Hintergrund ist, dass diese Banken aufgrund einfacher Identifikationsverfahren wie Foto-Identifikation – außerhalb von Deutschland – als Zielkonto für vermeintliche Straftaten genutzt werden.

Aktuell gebe es „deutschlandweit eine erhöhte Anzahl an Betrugsfällen im Online-Banking“, erklärte das genossenschaftliche Institut in einer Information an seine Kunden. Auch bei der Volksbank Rottweil stehen N26 und Fidor nach Angaben von Institutschef Henry Rauner „auf der schwarzen Liste“.