Brüssel/Köln In Deutschland entsteht ein neuer Telekommunikationsriese: Vodafone darf den Wettbewerber Unitymedia übernehmen und damit bundesweite Kabelnetze betreiben, entschied die EU-Kommission.

Zusammen bedienen beide fast 15 Millionen TV-Haushalte – Unitymedia mit Sitz in Köln als bundesweite Nummer zwei in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, Marktführer Vodafone in allen übrigen Bundesländern.