Umfrage : Viele mit geringen Rücklagen für plötzliche Ausgaben

Frankfurt/Main Einer Umfrage zufolge haben viele Menschen in Deutschland nur gerine Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben. Manche wissen über ihre finanziellen Reserven gar nicht Bescheid.

Am wenigsten Bescheid über ihre finanziellen Reserven wissen der Umfrage zufolge unter 30-Jährige. In dieser Altersgruppe sagten 15 Prozent, sie kennten den Betrag nicht, der ihnen für plötzliche Ausgaben zu Verfügung stehe. Am geringsten war der Anteil der Ahnungslosen in der Altersgruppe der 50- bis 79-Jährigen mit 6 Prozent.