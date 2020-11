Umfrage in Deutschland : Viele Unternehmen beobachten keine höhere Produktivität im Homeoffice

München Wo arbeiten Menschen produktiver: zu Hause oder im Büro? Die Frage ist in der Debatte um ein Recht auf Homeoffice ein politischer Zankapfel geworden. Auch ein Kompromissangebot von Arbeitsminister Heil scheint die Diskussion nicht voranzubringen.

Altmaier antwortete in der „Bild am Sonntag“ und blieb damit bei seiner bisherigen Position: „Ich habe keinerlei Sympathie für Rechtsansprüche, die nur einigen wenigen Arbeitnehmern zugutekommen.“ Unternehmen sollten in Corona-Zeiten so viel Homeoffice ermöglichen, „wie es nur irgendwie geht, und das tun sie ja auch“, führte Altmaier aus. Aber dies sei eine Ausnahmesituation. „Der Gesetzgeber sollte nicht alles mit Regularien verpflichtend bestimmen.“