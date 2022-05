Verkehr : Verspätungen der Deutschen Bahn häufen sich

In den Osterferien zählte die Deutsche Bahn erstmals wieder so viele Fahrgäste wie vor der Corona-Pandemie. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Das gab es lange nicht: Im April haben sich Fernzüge der Deutschen Bahn besonders oft verspätet. Ein Bahnsprecher nennt die Gründe.

Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben sich im April so oft verspätet wie lange nicht. Die ICE- und Intercity-Züge kamen in 69,1 Prozent der Fälle pünktlich, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.