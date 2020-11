Ökonomen warnen vor Rückschlag : Verlängerter Teil-Lockdown bremst Wirtschaft weiter aus

"Räumungsverkauf 70 Prozent" steht an einem Geschäft in Berlin-Wilmersdorf. Ein verlängerter Teil-Lockdown würde die deutsche Wirtschaft erneut schwer treffen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Schon die seit Monatsbeginn geltenden Einschränkungen sorgen dafür, dass der Aufschwung in Europas größter Volkswirtschaft deutlich an Fahrt verliert. Jetzt sind längere Restriktionen absehbar. Doch wie stark wird ein neuer Dämpfer für die Wirtschaft ausfallen?

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dabei zeichnet sich eine Verlängerung des Teil-Lockdowns ab, der seit Anfang November gilt und zunächst bis Monatsende befristet war. Vorgeschlagen wird eine Verlängerung bis zum 20. Dezember. Die staatlichen Hilfen für betroffene Betriebe könnten dann entsprechend verlängert werden, hieß es.

Auf einen längeren Lockdown haben sich auch die „Wirtschaftsweisen“ in ihrem Gutachten von Anfang November bereits eingestellt. „Der Sachverständigenrat hat in seiner Prognose bereits den Lockdown light vom November berücksichtigt, und zudem angenommen, dass sich Einschränkungen über den Winter hinziehen werden“, sagte der Chef des Beratergremiums, Lars Feld, dem „Handelsblatt“. Sein Eindruck sei, dass Bund und Länder am Grundansatz festhielten: Weiterarbeiten, aber in der Freizeit die Kontakte einschränken. „Das ist ein starker Schutz für die deutsche Wirtschaft, wie sich jetzt im November zeigt, etwa bei Unternehmensumfragen wie dem Einkaufsmanagerindex.“