Börse in Frankfurt : Verlängerter Lockdown belastet den Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Dax-Rekordjagd ist vorst gestoppt. Der deutsche Leitindex fällt im Sog der US-Börsen, doch größere Schwankungen sind an diesem Freitag möglich.

Die Lockdown-Verlängerung in Deutschland drückt den Anlegern am Dienstag aufs Gemüt. Nach dem robusten Wochenstart startete der Dax nun schwach in den Handel, zuletzt büßte er 0,79 Prozent auf 14.541,35 Punkte ein.