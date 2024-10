Übernahme durch Konkurrent Verkauf von Globus-Filialen an Kaufland – so viele Mitarbeiter sind betroffen

Noch betreibt die Warenhauskette Globus aus St. Wendel bundesweit 65 Märkte. Doch das soll sich schon bald ändern. Denn das Familienunternehmen kündigte an, fünf Filialen an den Konkurrent Kaufland zu verkaufen. Diese geplante Veräußerung bedeutet teils einschneidende Veränderungen für die Mitarbeiter. Insbesondere einzelne Abteilungen sind davon betroffen, die der neue Arbeitgeber so nicht weiterführen wird. Das steht bereits fest.