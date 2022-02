Tarife : Verhandlungen über Mindestlohn am Bau gescheitert

Verhandlungen über Mindestlohn am Bau gescheitert

Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen im Neubaugebiet Wasserstadt in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Frankfurt/Berlin Auch in der dritten Verhandlungsrunde gab es keine Einigung. In der Ausgestaltung des Mindestlohns sind sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber uneins. Nun ist die Schlichtung gefragt.

Die Verhandlungen zum tariflich vereinbarten Mindestlohn in der Bauwirtschaft sind gescheitert. Nach drei Verhandlungsrunden teilten die IG Bauen Agrar Umwelt sowie die Arbeitgeber am Montag in Berlin mit, dass nun die Schlichtung angerufen werde.