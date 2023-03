Deutsche Post Verhandlungen im Post-Tarifkonflikt dauern an

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat am Freitag die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde begonnen. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber kamen am Nachmittag in Düsseldorf zusammen. In der kurzfristig angesetzten vierten Runde wollen die Tarifparteien einen neuen Versuch unternehmen, sich zu einigen.