Einzelhandel Verhandlungen: Handelsverband prüft neue Tarifstruktur

Im November hatte der HDE alle weiteren Verhandlungen auf regionaler Ebene abgesagt, er wollte mit dem Verdi-Bundesvorstand nach einer Lösung suchen. Dabei einigten sich beide Seiten darauf, dass die Verhandlungen doch in den Tarifgebieten weitergeführt werden sollten. Die Gespräche in Hamburg am 28. Dezember blieben allerdings ohne Ergebnis.