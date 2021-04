Börse in Frankfurt : Verhaltener Dax-Auftakt nach Rekordjagd

Frankfurt/Main Nach dem Rekordhoch und anschließenden Kursverlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Auszeit gegönnt. Der Dax notierte im frühen Handel 0,01 Prozent tiefer bei 15 367,18 Punkten.

Aus Branchensicht waren am Dienstag vor allem Aktien aus dem Automobilsektor gefragt. So standen die Papiere von Volkswagen und Daimler mit Gewinnen von 1,5 beziehungsweise 1,2 Prozent an der Dax-Spitze. Die Titel von BMW hinkten mit plus 0,2 Prozent hinterher, obwohl der Autobauer im ersten Quartal einen Rekordabsatz und einen überraschend hohen Gewinn erzielt hatte.