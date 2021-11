Energiekosten : Vergleich: Deutsche Haushalte zahlen viel für Strom

Heidelberg/Hamburg „In keinem anderen G20-Staat ist Strom teurer“, heißt es in einer Verivox-Studie. Etwa die Hälfte des deutschen Strompreises entfällt auf Steuern und Abgaben.

Am teuersten in Ruanda

In der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer folgten mit Abstand Italien und das Vereinigte Königreich. Kaufkraftbereinigt am teuersten war Strom in Ruanda, gefolgt von Mali und Burkina Faso. Bereits vor gut einem Jahr hatte Deutschland in einer früheren Auswertung die höchsten Strompreise unter den G20-Staaten und war auf Platz 16 gelandet. Über die aktuelle Auswertung hatte am Montag zunächst der „Spiegel“ berichtet. Grundlage der Auswertung waren Daten des Energiepreis-Datenportals „Global Petrol Prices“.