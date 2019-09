„Zeichen stehen auf Sturm“ : Verdi: Streiks bei Postbank voraussichtlich ab Mitte Oktober

Frankfurt/Berlin Der Postbank drohen ab Mitte Oktober unbefristete Streiks. Die Urabstimmung über den Arbeitskampf laufe voraussichtlich bis 7./8. Oktober, unmittelbar danach will die Gewerkschaft Verdi nach Angaben vom Mittwoch mit Streiks beginnen.

In der Zwischenzeit soll es weitere Warnstreikaktionen geben. „Die Zeichen stehen auf Sturm“, sagte Verdi-Bundesfachgruppenleiter Bankgewerbe, Jan Duscheck, am Mittwoch in Berlin. „Die Kolleginnen und Kollegen sind in der Lage und auch willens, diesen Konflikt durchzufechten.“ Postbank-Kunden müssten sich „darauf gefasst machen, dass es erhebliche Einschränkungen geben wird“, warnte Duscheck.