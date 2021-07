Vor neuer Tarifrunde : Verdi ruft zu Warnstreiks bei Sparda-Banken auf

Berlin/Frankfurt Bei den Tarifverhandlungen mit der Sparda-Bank wirft Verdi der Arbeitgeberseite vor, sich keinen Schritt bewegt zu haben. Kunden müssen diese Woche mit Einschränkungen rechnen - es wird gestreikt.

Kunden von etlichen Sparda-Banken in Deutschland müssen in dieser Woche mit streikbedingten Einschränkungen rechnen.

Der Ausstand soll an diesem Dienstag (6.7.) bei den Sparda-Banken Hannover und Baden-Württemberg beginnen, am Mittwoch (7.7.) sind Aktionen bei der Sparda-Bank Hamburg geplant und am Donnerstag (8.7.) bei der Sparda-Bank Südwest mit Sitz in Mainz.