Filialen in ganz Deutschland : Verdi ruft Commerzbank-Beschäftigte zu Warnstreik auf

Das Logo der Commerzbank ist an einer Filiale in Sichtweite der Firmenzentrale zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes zeichnet sich keine Lösung ab. Bei der Commerzbank soll nächste Woche gestreikt werden.

Dem Bericht nach soll der Ausstand am 10. November um Mitternacht beginnen und 24 Stunden dauern. An diesem Donnerstag will die Commerzbank Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.